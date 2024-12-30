«Авангард» — «Металлург»: счет матча 1:2, обзор голов

Александр Петунин Фото: globallookpress.com
На 26-й минуте хозяева открыли счет после точного броска Михаила Гуляева.
На 46-й минуте «Металлург» смог отыграться в большинстве после шайбы Никиты Михайлиса.
Победу магнитогорцам принес гол Александра Петунина на 58-й минуте встречи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» — «Металлург» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Гуляев — 5 (Якупов), 25:19 — 1:0. Михайлис — 9 (бол., Зернов), 45:27 — 1:1. Петунин — 12 (Пресс), 57:47 — 1:2Вратари: Серебряков — Смолин (58:07)Броски: 37 (12+18+7) — 20 (5+2+13)Штраф: 6 — 4
«Металлург» идет четвертым на «Востоке» с 50 очками после 41 игры. «Авангард» (39) — седьмой.