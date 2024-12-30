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    «Металлург» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»

    «Авангард» — «Металлург»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Авангард Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» уступил на своем льду магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:2.

    Александр Петунин
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    Александр Петунин

    На 26-й минуте хозяева открыли счет после точного броска Михаила Гуляева.

    На 46-й минуте «Металлург» смог отыграться в большинстве после шайбы Никиты Михайлиса.

    Победу магнитогорцам принес гол Александра Петунина на 58-й минуте встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» — «Металлург» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Гуляев — 5 (Якупов), 25:19 — 1:0. Михайлис — 9 (бол., Зернов), 45:27 — 1:1. Петунин — 12 (Пресс), 57:47 — 1:2Вратари: Серебряков — Смолин (58:07)Броски: 37 (12+18+7) — 20 (5+2+13)Штраф: 6 — 4

    «Металлург» идет четвертым на «Востоке» с 50 очками после 41 игры. «Авангард» (39) — седьмой.

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