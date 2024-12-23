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    Гатиятулин: Хороший матч в исполнении обеих команд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Наставник казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи против московского «Динамо» (6:5).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хороший матч в исполнении обеих команд. Много атак, много борьбы, самоотверженной игры. Всё что нравится болельщикам, результат матча решили детали. Отмечу самоотверженность и характер. Отлично было слышно наших болельщиков. Большой спорт для болельщиков, когда много голов болельщикам нравится.

    И в Казани игра с "Динамо" была крайне эмоциональная. Вышли на эмоциях, желание было большое у обеих команд, где-то эмоции перехлёстывали. В итоге от плана отклонились, пошли ненужные удаления. Нужно было переворачивать игру, с этим связана замена вратаря. Дальше нужно было прибавлять в плотности, отмечу отдельно самоотверженность спецбригад», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

    «Ак Барс» идет сейчас третьим на «Востоке» с 48 очками.

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