Гатиятулин: Хороший матч в исполнении обеих команд

Наставник казанского «Ак Барса»подвел итоги встречи против московского «Динамо» (6:5).

«Хороший матч в исполнении обеих команд. Много атак, много борьбы, самоотверженной игры. Всё что нравится болельщикам, результат матча решили детали. Отмечу самоотверженность и характер. Отлично было слышно наших болельщиков. Большой спорт для болельщиков, когда много голов болельщикам нравится.

И в Казани игра с "Динамо" была крайне эмоциональная. Вышли на эмоциях, желание было большое у обеих команд, где-то эмоции перехлёстывали. В итоге от плана отклонились, пошли ненужные удаления. Нужно было переворачивать игру, с этим связана замена вратаря. Дальше нужно было прибавлять в плотности, отмечу отдельно самоотверженность спецбригад», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» идет сейчас третьим на «Востоке» с 48 очками.