ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 20:02
    • «Ливерпуль» поделил очки с «Фулхэмом», а «Ипсвич» одолел «Вулверхэмптон»
  • 19:54
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», а «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
  • 19:25
    • «Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги
  • 18:53
    • Гол Дзаньоло обеспечил «Аталанте» победу над «Кальяри» в матче Серии А
  • 16:58
    • «Россия 25» в оветайме обыграла сборную Беларуси
    Все новости спорта

    Финляндия всухую обыграла Швецию на Еврохоккейтуре

    Финляндия — Швеция: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Евротур Сборная Финляндии Сборная Швеции
    Финляндия одержала уверенную победу над Швецией (3:0) в рамках Швейцарских игр.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе финской сборной голы записали на свой счет Калле Коссила, Маркус Нурми и Сантту Киннунен.

    Швейцарские игры
    Финляндия — Швеция 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
    Голы: Коссила — 1 (Пуйстола, Мереля), 12:56 — 1:0. Нурми — 1 (бол. Суомела, Паюниеми), 25:40 — 2:0. Киннунен — 1 (бол. Паюниеми, Суомела), 36:18 — 3:0Вратари: Пеннанен — ХалламШтраф: 8 — 6

    После этого матча Финляндия занимает 2-е место в таблице Швейцарских игр с 3 очками в активе. Швеция — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Неаполе порадует голами
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Реал» постарается взять три очка малой кровью
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Монако» Головина одолеет соперника на его же поле?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.55
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие