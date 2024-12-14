Финляндия — Швеция: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе финской сборной голы записали на свой счет Калле Коссила, Маркус Нурми и Сантту Киннунен.
Швейцарские игры
Финляндия — Швеция 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Голы: Коссила — 1 (Пуйстола, Мереля), 12:56 — 1:0. Нурми — 1 (бол. Суомела, Паюниеми), 25:40 — 2:0. Киннунен — 1 (бол. Паюниеми, Суомела), 36:18 — 3:0Вратари: Пеннанен — ХалламШтраф: 8 — 6
После этого матча Финляндия занимает 2-е место в таблице Швейцарских игр с 3 очками в активе. Швеция — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.