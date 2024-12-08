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    «Северсталь» дома обыграла «Трактор»

    «Северсталь» — «Трактор»: счет 2:1, обзор голов

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    «Северсталь» на своем льду переиграла челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

    Данил Аймурзин
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    Данил Аймурзин

    У победителей по шайбе забросили Алексей Кручинин и Данил Аймурзин. Единственный гол челябинцев на счету Григория Дронова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Кручинин — 4 (Скоренов, Иванцов), 6:32 — 1:0. Аймурзин — 15 (Дыбленко, Пилипенко), 35:32 — 2:0. Дронов — 5 (Попов, Сикьюра), 38:28 — 2:1Вратари: Самойлов — Фукале (57:48)Броски: 32 (10+15+7) — 30 (11+13+6)Штраф: 4 — 4

    У «Северстали» 40 очков в 34 играх и 6-е место в Западной конференции. «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке» с 48 очками после 35 матчей.

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