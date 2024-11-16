Гатиятулин: Много эмоций и острых моментов и с той, и с другой стороны

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(3:2 ОТ).

«Хороший матч, много эмоций и острых моментов и с той, и с другой стороны. Трибуны давали нам невероятную поддержку. Важно было сохранять концентрацию и холодную голову.

Возможно, после второго забитого гола подумали, что соперник две не отыграет, но, тем не менее, благодарен ребятам за самоотверженность и самоотдачу. Не скажу, что была расслабленность — соперник серьёзный, всё решает концентрация в эпизодах, где-то её упустили», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против ЦСКА 17-го ноября.