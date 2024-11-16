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    Гатиятулин: Много эмоций и острых моментов и с той, и с другой стороны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Хороший матч, много эмоций и острых моментов и с той, и с другой стороны. Трибуны давали нам невероятную поддержку. Важно было сохранять концентрацию и холодную голову.

    Возможно, после второго забитого гола подумали, что соперник две не отыграет, но, тем не менее, благодарен ребятам за самоотверженность и самоотдачу. Не скажу, что была расслабленность — соперник серьёзный, всё решает концентрация в эпизодах, где-то её упустили», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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