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    Стало известно, почему Вей покинул «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, почему нападающему Линдену Вею пришлось покинуть омский клуб.

    Линден Вей
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    Линден Вей

    Сообщалось, что Вей в срочном порядке расторг контракт с «Авангардом» из-за проблем в семье.

    «К отъезду Вея мы были совершенно не готовы. Сейчас мы очень переживаем за Линдена и его семью, его ребёнка. Не буду вдаваться в подробности, это больше частный вопрос. Несколько недель назад Вей рассказывал мне, что есть определённые проблемы, сейчас они обострились, поэтому ему было необходимо уехать.

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    • Конечно, хочется надеяться, что Линден вернется. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что всё в порядке в семье.

    Конечно, менеджмент разговаривает, ведет работу по возможному усилению, но на сегодняшний момент это тот состав, который у нас есть», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

    В текущем сезоне Вей провел в регулярном чемпионате КХЛ 20 матчей и набрал 19 (7+12) очков.

    Ранее Вей выступал в КХЛ за ЦСКА, «Барыс» и СКА.

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