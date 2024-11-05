Стало известно, почему Вей покинул «Авангард»

Главный тренер «Авангарда»рассказал, почему нападающемупришлось покинуть омский клуб.

Сообщалось, что Вей в срочном порядке расторг контракт с «Авангардом» из-за проблем в семье.

«К отъезду Вея мы были совершенно не готовы. Сейчас мы очень переживаем за Линдена и его семью, его ребёнка. Не буду вдаваться в подробности, это больше частный вопрос. Несколько недель назад Вей рассказывал мне, что есть определённые проблемы, сейчас они обострились, поэтому ему было необходимо уехать.

Конечно, хочется надеяться, что Линден вернется. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что всё в порядке в семье.

Конечно, менеджмент разговаривает, ведет работу по возможному усилению, но на сегодняшний момент это тот состав, который у нас есть», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

В текущем сезоне Вей провел в регулярном чемпионате КХЛ 20 матчей и набрал 19 (7+12) очков.

Ранее Вей выступал в КХЛ за ЦСКА, «Барыс» и СКА.