«Авангард» сообщил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

Линден Вей Фото: globallookpress.com
«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в сообщении «Авангарда».
В текущем сезоне Вей провел в регулярном чемпионате КХЛ 20 матчей и набрал 19 (7+12) очков. Канадец является лучшим бомбардиром команды.
Ранее Вей выступал в КХЛ за ЦСКА, «Барыс» и СКА.
«Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции после 20 матчей.