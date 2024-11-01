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    «Авангард» сообщил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

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    Нападающий Линден Вей покинул «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

    Линден Вей
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    Линден Вей

    «У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в сообщении «Авангарда».

    В текущем сезоне Вей провел в регулярном чемпионате КХЛ 20 матчей и набрал 19 (7+12) очков. Канадец является лучшим бомбардиром команды.

    Ранее Вей выступал в КХЛ за ЦСКА, «Барыс» и СКА.

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    «Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции после 20 матчей.

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