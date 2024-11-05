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    «Амур» проиграл «Авангарду» в КХЛ

    «Амур» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Амур
    В Хабаровске прошел матч регулярного сезона КХЛ. «Амур» принимал омский «Авангард».

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Гости победили со счетом 2:1. В первом периоде команды голов не забили.

    На 13-й минуте второй двадцатиминутки Семён Чистяков с передачи Николая Прохоркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Николай Прохоркин удвоил преимущество гостей.

    У хабаровской команды на 12-й минуте третьего периода отличился Евгений Грачев. Для «Амура» это поражение стало девятым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Чистяков — 8 (Прохоркин), 32:33 — 0:1. Прохоркин — 1, 37:07 — 0:2. Грачев — 2 (Грецкий, Балдаев), 51:25 — 1:2Вратари: Лозебников (58:57) — ХомченкоШтраф: 4 — 4Броски: 39 (15+17+7) — 19 (5+6+8)

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В следующем туре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Оба матча пройдут 7 ноября.

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