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    Разин о поражении «Металлурга»: Не реализовали моменты, в отличие от соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Счет тяжелый, не по игре. Мы играли хорошо, к сожалению, не реализовали моменты, в отличие от соперника. Банально, но в хоккее побеждает тот, кто больше забивает, всё логично. Слова про Яшкина после прошлого матча в Казани? Это была шутка, Яшкин — хороший хоккеист, он имеет право бежать назад или нет, хорош во многих компонентах. Может быть, не такой быстрый, но его сильные стороны это нивелируют.

    Игра Смолина? Выручил в нескольких эпизодах, во втором периоде держал в игре. Набоков так же начинал в прошлом сезоне, и акцент на нём делали, а сейчас дифирамбы поют. Надеюсь, что и Сашка Смолин разыграется. К сожалению, мы в прошлом сезоне забивали больше, чем в этом, и вратарям было полегче.

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    • Почему не было Ильи в заявке? Последняя игра "съела" у него много эмоций, он отбил очень много бросков, плюс довольно-таки обидно проиграли. Чтобы парня эмоционально не напрягать… Смолин — сильный вратарь, в голах его вины нет. Жалко, что всё это психологически нагнетает, что он не может выиграть, поэтому хочется его поддержать», — сказал Разин пресс-службе КХЛ.

    После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 21-м баллом в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Сибири» 1-го ноября.

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