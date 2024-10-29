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    «Ак Барс» разгромил «Металлург» в матче КХЛ, у Галимова и Яшкина — дубли

    «Ак Барс» — «Металлург»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Ак Барс» на своей площадке обыграл «Металлург» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»
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    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»

    В составе казанской команды по дублю оформили нападающие Артем Галимов и Дмитрий Яшкин.

    У «Металлурга» единственную шайбу забросил Данила Юров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Яшкин — 8 (Барабанов, Семенов), 17:01 — 1:0. Галимов — 7 (Сафонов, Коршков), 18:49 — 2:0. Юров — 5, 22:15 — 2:1. Яшкин — 9 (бол., Барабанов, Галимов), 50:52 — 3:1. Галимов — 8 (п.в., Коршков), 59:42 — 4:1Вратари: Мифтахов (16:57 — 17:01) — Смолин (54:31 — 56:35, 58:53 — 59:42)Броски: 38 (10+15+13) — 35 (17+9+9)Штраф: 8 — 8

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. «Металлург» располагается на 5-й строчке (21 балл).

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