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    Заварухин: Тяжело выходили из-под прессинга

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Нефтехимика» (3:2).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели ещё один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота. Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что "Нефтехимик" имел пару контратак. Тяжёлый матч, в третьем периоде больше по счёту сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол. Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжёлую выездную победу. Как говорится, идём дальше», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».

    «Автомобилист» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 21 баллом в 21 игре.

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