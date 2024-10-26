Заварухин: Тяжело выходили из-под прессинга

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели ещё один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота. Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что "Нефтехимик" имел пару контратак. Тяжёлый матч, в третьем периоде больше по счёту сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол. Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжёлую выездную победу. Как говорится, идём дальше», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».

«Автомобилист» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 21 баллом в 21 игре.