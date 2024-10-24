Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1).

«Важная победа. Наш сегодняшний соперник — боевитая и "колючая" команда, которая набрала ход. Поэтому тем ценнее эта победа. Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка. Любая победа — это приятно.

Не хватало поддержки болельщиков, но мы видели их на табло и экране, видели, как они нас поддерживали. Приятно было видеть их радостные лица. Спасибо им за поддержку», — цитирует Леонтьева «БИЗНЕС Online».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Автомобилиста» 26-го октября.