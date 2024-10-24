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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сочи
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:1).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Важная победа. Наш сегодняшний соперник — боевитая и "колючая" команда, которая набрала ход. Поэтому тем ценнее эта победа. Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка. Любая победа — это приятно.

    Не хватало поддержки болельщиков, но мы видели их на табло и экране, видели, как они нас поддерживали. Приятно было видеть их радостные лица. Спасибо им за поддержку», — цитирует Леонтьева «БИЗНЕС Online».

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    • После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Автомобилиста» 26-го октября.

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