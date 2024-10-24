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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    «Нефтехимик» обыграл «Сочи» и прервал свою серию поражений

    «Нефтехимик» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Нефтехимик» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Белозеров — нападающий «Нефтехимика»
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    Андрей Белозеров — нападающий «Нефтехимика»

    В составе нижнекамской команды шайбы забросили Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.

    У «Сочи» единственный гол записал на свой счет Кирилл Рассказов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Точилкин — 3 (Хоружев, Леонтьев), 25:15 — 1:0. Рассказов — 3 (Хафизов, Грэм), 38:47 — 1:1. Шафигуллин — 6 (Профака, Леонтьев), 39:38 — 2:1Вратари: Загидулин — Волохин (58:12)Броски: 23 (11+8+4) — 25 (9+7+9)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада (16).

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