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    «Витязь» в овертайме одолел «Сочи» в матче КХЛ

    «Сочи» — «Витязь»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сочи
    «Витязь» одержал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Головков — защитник «Витязя»
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    Игорь Головков — защитник «Витязя»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Витязя» шайбы забросили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников.

    В составе «Сочи» голы записали на свой счет Кирилл Рассказов и Сергей Попов.

    В овертайме сильнее оказался «Витязь». Победный гол на счету Дерека Барака, который оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Московская область) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3Вратари: Иванов — ШикинБроски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Витязь» занимает 8-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции (11 баллов).

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