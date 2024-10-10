«Сочи» — «Витязь»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

одержал победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Витязя» шайбы забросили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников.

В составе «Сочи» голы записали на свой счет Кирилл Рассказов и Сергей Попов.

В овертайме сильнее оказался «Витязь». Победный гол на счету Дерека Барака, который оформил дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Московская область) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3Вратари: Иванов — ШикинБроски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1)Штраф: 4 — 8

После этого матча «Витязь» занимает 8-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции (11 баллов).