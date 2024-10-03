«Сочи» — «Адмирал»: счет матча 5:0, обзор голов

Сергей Попов — нападающий «Сочи» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Николай Чебыкин, Артур Тянулин, Даниил Сероух, Амир Гараев и Сергей Попов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Голы: Чебыкин — 1 (Тянулин), 22:05 — 1:0. Тянулин — 2 (Попов), 26:56 — 2:0. Сероух — 1 (Авершин, Хафизов), 40:32 — 3:0. Гараев — 1 (Мачулин, Корягин), 44:39 — 4:0. Попов — 3 (бол., Чебыкин, Тянулин), 49:17 — 5:0Вратари: Иванов — Демченко (Мишуров, 44:39)Броски: 40 (10+17+13) — 27 (4+11+12)Штраф: 8 — 9
После этого матча «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 8-ю очками в активе. «Адмирал» — на 7-й позиции Востока (11 баллов).