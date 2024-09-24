«Нефтехимик» — «Автомобилист»: счет матча 1:2, обзор голов

победил в гостяхсо счетом 2:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Кертис Волк и Ник Эберт. У хозяев отметился единственным голом Александр Дергачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Волк — 2 (мен., Зборовский), 8:33 — 0:1. Дергачев — 3 (бол., Сериков, Белозеров), 18:31 — 1:1. Эберт — 3 (Кузнецов, Мэйсек), 35:06 — 1:2Вратари: Загидулин (58:11) — АликинБроски: 29 (7+13+9) — 20 (9+5+6)Штраф: 2 — 12

Для «Автомобилиста» это третья победа кряду и он стал лидером на «Востоке» с 13 очками. «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд — 9 очков и 6-я строчка.