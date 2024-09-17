Епанчинцев: Даже при счете 1:2 продолжали гнуть свою линию

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Очень хорошая и уверенная победа. Движение порадовало сегодня. Даже при счёте 1:2 продолжали гнуть свою линию и создали где-то 15 опасных моментов. Думаю, что это заслуга этих заброшенных шайб. Третий период правильно и здорово сыграли, за исключением ненужных удалений.

Порадовал сегодня второй период, само качество игры, что у нас не получалось в предыдущих играх. Прежде всего пришла уверенность в реализации. Самое главное, чтобы она в самоуверенность не переросла», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Епанчинцева сыграют против «Куньлуня» 19-го сентября.