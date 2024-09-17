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    Епанчинцев: Даже при счете 1:2 продолжали гнуть свою линию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:5).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Очень хорошая и уверенная победа. Движение порадовало сегодня. Даже при счёте 1:2 продолжали гнуть свою линию и создали где-то 15 опасных моментов. Думаю, что это заслуга этих заброшенных шайб. Третий период правильно и здорово сыграли, за исключением ненужных удалений.

    Порадовал сегодня второй период, само качество игры, что у нас не получалось в предыдущих играх. Прежде всего пришла уверенность в реализации. Самое главное, чтобы она в самоуверенность не переросла», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

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    • После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Епанчинцева сыграют против «Куньлуня» 19-го сентября.

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