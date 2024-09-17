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    «Сибирь» уверенно переиграла «Нефтехимик»

    «Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду победила «Нефтехимик» со счетом 5:2.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей дубли оформили Владислав Кара и Энди Андреофф, еще один гол на счету Сергея Широкова. За нижнекамцев забивали Вячеслав Лещенко и Александр Дергачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Кара — 2 (Пьянов), 0:17 — 1:0. Лещенко — 2 (бол., Клок, Дергачев), 20:07 — 1:1. Дергачев — 1 (Белозеров), 22:01 — 1:2. Андреофф — 2 (Белоусов), 28:04 — 2:2. Широков — 4 (Морозов, Коротков), 30:50 — 3:2. Андреофф — 3 (бол., Бек, Мерфи), 34:14 — 4:2. Кара — 3 (бол., Мерфи, Белоусов), 48:36 — 5:2Вратари: Красоткин — Долганов (Загидулин, 34:14)Штраф: 8 — 6Броски: 40 (15+19+6) — 22 (10+5+7)

    «Сибирь» с 6 очками занимает 5-е место на «Востоке». «Нефтехимик» с 8 баллами остается лидером.

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