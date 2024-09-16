Неубедительное начало СКА и «Динамо», провальный старт «Магнитки», «Нефтехимик» — лидер Востока

В рамках КХЛ была завершена вторая игровая неделя, итоги которой подводим в нашем традиционном понедельничном обзоре.

Звездный СКА пока не впечатляет

В турнирном понимании все эти потери очков элитными клубами на старте сезона вряд ли стоит воспринимать с паническими настроениями, поскольку свое они, вероятно, доберут по ходу сезона. Однако на основе пары недель уже можно сделать определенные выводы с точки зрения содержания игры.

На момент выхода материала СКА провел пять матчей, за которые получил аналогичное количество баллов и застрял на 8-й строчке на Западе. Ввиду минимального разрыва между первой тройкой ситуация не столь критическая, но сама игра на стартовом отрезке вызывает вопросы.

Результативность СКА с его первоклассным составом значительно уступает многим даже не самым сильным соперникам Запада: в среднем за игру санкт-петербуржцы забивают чуть больше двух голов. В то время как лидеры команды, коими до начала чемпионата охарактеризовали Рендулича и Кузнецова, предпочитают стратегию тишины, ключевую разницу делают Хайруллин (2+3) и Грицюк (2+2).

Гол СКА в ворота «Лады» VK

На прошлой неделе команда Романа Ротенберга провела два откровенно слабых матчах против «Локомотива» и «Трактора», которым она уступила всухую (0:2, 0:3), но в последней игре семидневного отрезка питерцы одержали важную, но крайне тяжелую победу над «Ладой» на домашнем катке благодаря победной шайбе Зыкова в овертайме (4:3 ОТ).

Хоккеисты, которые ранее выступали в системе СКА, всегда будут показывать против нас свой лучший хоккей. Это может быть их лучшая игра в жизни. Мы этот вызов принимаем. Под этим давлением мы должны играть правильно. У нас огромные резервы. Мы благодарны нашим соперникам за такую самоотдачу. Роман Ротенберг

«Динамо» не избавляется от ключевой проблемы

В прошлом регулярном сезоне динамовцы стали лидерами КХЛ по набранным очкам, а начало этого оставляет желать лучшего. В пяти встречах команда Алексея Кудашова набрала всего 4 балла, с которыми опустилась на 9-ю позицию в Западной конференции.

Основной проблемой «Динамо» Москва на начальном отрезке сезона остается игра на своей половине площадке, на что указывают 17 пропущенных шайб. Этот показатель остается наихудшим среди клубов западной половины лиги. На текущем этапе подобная статистика сопровождает только два коллектива конференции — вторым является «Куньлунь».

«Динамо» в дерби со «Спартаком» ХК «Динамо» Москва

Проблема «Динамо» Москва несет в себе системный характер — от неудачной игры в обороне до уязвимости в воротах. Так, на начальном этапе регулярки не впечатляют ни Моторыгин, ни Миска, а сама команда Кудашова на неделе крупно уступила «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4), но зато сумела выдать полезный в плане результативности матч с «Динамо» Минск (6:3), хотя и там было пропущено 3 шайбы, что на прошлой неделе считалось нормальным набором «минимум».

Уверенность часто перерастает в самоуверенность. Вот это происходит у нас. Мы пока еще далеки от идеала. Сегодня положительный результат, мы взяли два очка, но содержание оставляет желать лучшего. Алексей Кудашов

«Спартак» и «Локомотив» — лучшие команды Запада

Если старт сезона упомянутых выше команд сопровождается неким кризисом, то два других топ-клуба конференции — «Спартак» и «Локомотив» — вошли в чемпионат мощно и решительно.

Сохранив фундаментальный состав, приведший красно-белых к локальным успехам годом ранее, команда Алексея Жамнова вновь демонстрирует убедительные цифры по голам. В пяти играх «Спартак» набрал 9 очков и поднялся на первое место в таблице Запада.

Каждый успешный матч москвичей на прошлой неделе сопровождался яркой игрой впереди: в частности, «Спартак» добился трех побед и ни разу не покинул площадку без 4+ заброшенных шайб.Поочередно команда Жамнова смяла «Динамо» Минск (5:2), «Динамо» Москва (4:2) и «Торпедо» (4:2).

Стараясь действовать широко и вариативно, москвичи не строят игру на базе бомбардирских навыков определенной бригады. Морозов (3+3), Мальцев (3+2), Миронов (1+4), Порядин (3+1), Принц (2+2), Голдобин (1+3), Локтионов (1+3) — все эти игроки вносят свой вклад в системный успех.

Если «Спартак» по-прежнему ассоциируется с разрывной атакой, то «Локомотив» продолжает доказывать эффективность за счет обороны. По итогам пяти матчей Ярославль закрепился на второй строчке на Западе, набрав 8 очков. Так, заочное соперничество со «Спартаком» за лидерство сводится к разнице в один балл.

За стартовый отрезок команда Игоря Никитина пропустила всего 5 голов. На данный момент это лучший показатель надежности во всей лиге. Тем не менее даже при столь слаженной игре в защите избежать потерь очков «Локо» не удалось. На прошлой неделе «железнодорожники» обыграли СКА и разнесли «Куньлунь» (6:2), но сенсационно уступили главному открытию начала чемпионата «Нефтехимику», выдав в целом неплохой по содержанию матч (0:1).

Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было играть на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили. Все забили в прошлой игре? Хоккей — не карты, мы не оставили фарт с «Куньлунем». Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть — глупо. Игорь Никитин

«Нефтехимик» — лидер Востока, «Трактор» и «Авангард» — его конкуренты

Перед началом нового сезона «Нефтехимик» обозначил себя в качестве кандидата на плей-офф, а на старте кампании успел доказать, что подобные заявления не расходятся с делом (по крайней мере, на данный момент). В пяти матчах нижнекамцы набрали 8 очков и возглавили Восточную конференцию.

Ввиду достаточно скромных атакующих ресурсов результативность «Нефтехимика» — два гола за матч в среднем — не стала по-настоящему пугающей для соперников, но в самоотдаче на льду команде Олега Леонтьева точно не откажешь.

«Нефтехимик» в матче с «Локо» VK

На прошлой неделе «Нефтехимик» одержал вторую за несколько дней победу над «Металлургом» Мг в соперничестве, которое перерастает в принципиально личное для двух главных тренеров (3:2). Еще один успех Нижнекамска сопровождался минимальной победой над «Локомотивом» (1:0).

Старт сезона получился? Наверное, получился. В таблицу приятно смотреть. Но это только самое начало сезона. У нас будет тяжелый выезд, серьезные соперники, плюс — матч-открытие в Челябинске. Олег Леонтьев

На данном этапе регулярки «Нефтехимик» безраздельно лидирует в таблице, но при этом на Востоке сохраняется упорная борьба за каждую позицию в зоне первой восьмерки. Если выделить команды, которые выдали сравнительно неплохой старт, то непременно стоит упомянуть «Трактор», «Авангард», «Автомобилист» и «Салават Юлаев», которые не обошлись без потерь очков, но уже выдали серию убедительных матчей.

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Челябинцы, набравшие 7 баллов, на прошлой неделе разгромили СКА (3:0) и «Сочи» (4:1), в то время как Омск, идущий третьим с 7 очками на счету, разбил «Ак Барс» (4:1), но уступил «Амуру» (2:3 Б) и был разгромлен «Сибирью» в локальном дерби (1:4).

«Автомобилист», имеющий после пяти матчей 6 баллов и лучшую результативность на Востоке — 17 голов — на семидневном отрезке выдал провальные матчи с «Торпедо» (1:3) и «Салаватом Юлаевым» (3:5), хотя второй попыткой против уфимцев сумел распорядиться как следует (4:1).

Действующий чемпион провалил старт

Как и в западной половине, в Восточной конференции имеются свои элитные клубы, которых на старте захлестнул кризис. Тот же «Ак Барс», затеявший в межсезонье перестройку, предпринимает безуспешные попытки стать по-настоящему конкурентоспособным, но куда хуже дела обстоят с «Магниткой».

В пяти матчах действующий обладатель Кубка набрал всего 2 очка и застопорился на 11-м месте в Восточной конференции, опережая только безнадежный во всех отношения «Барыс». Нынешняя результативность «Магнитки» сводится к показателю меньше двух голов за игру, а серия из четырех поражений в пяти матчах указывает на то, что идеи команды, даже несмотря на проблемы с составом, не работают.

«Металлург» Мг в матча с «Ак Барсом» ХК «Металлург» Мг

Вторую игровую неделю «Металлург» Мг начал с выезда в Нижнекамск, имея личные счеты с «Нефтехимиком». Но взять реванш за недавнее домашнее поражение «Магнитка» не сумела, бездарно растратив преимущество в две шайбы по ходу матча (2:3). Еще одна беда пришла в субботу, когда команда высадилась в Казани, где встретилась с «Ак Барсом». В соперничестве двух клубов, окутанных непосредственностью, «барсы» взяли верх, а команда Разина вновь покинула каток без заброшенных шайб (0:2).