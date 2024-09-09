Матч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»

Новый — 17-й по счету — сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал с победы «Локомотива» в Кубке Открытия и продолжился рядом запоминающихся результативных матчей между непримиримыми соперниками.

Первый в истории «Локомотива» Кубок Открытия

Во вторник, 3 сентября, «Металлург» Мг и «Локомотив» перевернули календарь, чтобы начать новый регулярный сезон матчем за Кубок Открытия. К встрече в Магнитогорске действующий чемпион подходил с набором кадровых потерь, включая Зернова, Юрова и Вовченко, в то время как Михайлис и Орехов, хоть и не были травмированы, находились не в оптимальной в плане игровой свежести форме.

У «Локомотива» в этом отношении ситуация оказалась более щадящей: значимых потерь в атаке Ярославцы не испытывали, зато с точечными усилениями и мыслями о реванше после провала в Кубке они провели эту встречу более чем уверенно.

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Открытия ХК «Металлург» Мг

Во втором периоде — после упорных нулей в первом — «Локомотив» усадил соперника на 0:2. Сравнительно быстро ярославцы реализовали большинство усилием Артура Каюмова, а буквально в следующей смене Никита Кирьянов забросил вторую шайбу, обеспечив прочное по меркам клуба Игоря Никитина преимущество. В третьем природе за гостей отличился Максим Шалунов, практически приговорив соперника.

Однако даже в столь критическом положении «Металлург» Мг не собирался мириться с произошедшим. Ближе к завершению заключительной двадцатиминутки Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон оживили интригу, забив по голу. И все же на финише матча команда Андрея Разина задумала невозможное, поэтому гости довели дело до закономерной — и моментами нервной — победы со счетом 3:2. Впервые в истории лиги Кубок Открытия отправился в Ярославль.

У самой «Магнитки» дела пока не очень

Неудача в дебютной встрече не была единственной, с которой «Металлург» Мг завершил первую игровую неделю. После яркого и запоминающегося матча со СКА, в котором магнитогорцам досталась волевая победа с голом новичка Скотта Уилсона в овертайме (5:4 ОТ) команда дома всухую уступила «Нефтехимику» (0:2), обеспечив тем самым главную сенсацию воскресной программы.

После трех стартовых матчей «Металлург» Мг имеет в своем активе всего 2 набранных балла, что сейчас, не так важно, как другая проблема, которая не может не волновать тренерский штаб Андрея Разина. В трех встречах чемпионы пропустили 9 голов, демонстрируя уязвимости не только в защите, но и испытывая трудности в ведении игры.

Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось, если вы заметили, то мы меняли сочетания, очередность троек. Старались как-то встряхнуть, старались какие-то пути найти, но сегодня такой день получился. Были такие моменты, когда могли переломить игру. Тот же «пьяный» Сапожников мог сегодня забить, но не забил. Бывают такие дни. У меня задачи обыграть «Нефтехимик» во что бы то ни стало — не стоит. У нас совсем другие задачи. Андрей Разин (КХЛ)

Уверенный старт «Автомобилиста»

В отличие от многих топ-клубов с Востока, дебют «Автомобилиста» обернулся успехом, хотя без удачи и умения страдать это едва ли произошло бы. В первом матче нового сезона екатеринбуржцы принимали «Трактор» в рамках дерби Урала. Приковывающее внимание противостояние действительно получилось зрелищным: «Автомобилист» одержал непростую победу, справившись с колоссальным давлением гостей (3:2).

Новичок команды Брендан Лайпсик, а также Степан Хрипунов и Ник Эберт, находящиеся в Екатеринбурге не первый год, были ответственными за заброшенные шайбы, хотя далеко не они оказали ключевое влияние на результат. Главной персоной столь насыщенного вечера стал вратарь Евгений Аликин, без 46 отраженных бросков которого «Автомобилист» могли снести на его же территории.

Вторая встреча на неделе оказалась не настолько безудержной с точки зрения интриги: в домашней игре с «Сибирью» команда Николая Заварухина добилась разгромной победы (4:0). Голы в этом матче принадлежали Анатолию Голышеву, Алексею Бывальцеву, Нику Эберту и Степану Хрипунову, но фундаментальной и общепризнанной вновь оказалась вратарская позиция. Владислав Галкин, проведший уральское дерби на скамейке, получил свой шанс и воспользовался им в буквальном смысле на 100%, отразив 36 бросков из 36.

Удавшееся «Зеленое дерби»

Зачастую игры между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» ассоциируется с упорством и жесткостью, обусловленными региональным противостоянием, а на старте нового сезона «Зеленое дерби» сопровождалось еще и насыщенными событиями в игровом плане. На домашней территории уфимцы, собрав на трибунах аншлаг, принимали перестраивающуюся команду, которая, устроив летом кадровую чистку, готовится вернуться в элиту.

Домашний матч «Салават Юлаев» начал решительно и забросил первую шайбу уже на второй минуте. Первым в сезоне голом отметился Глеб Кузьмин. К перерыву команда Виктора Козлова преимущество удвоила. Решать возникшие проблемы «Ак Барс» кинулся не сразу, первая успешная попытка отыграть разницу была предпринята на 14-й минуте второго периода. Дебютный гол в составе казанцев забил Александр Барабанов. На том же временном отрезке, но в заключительной двадцатиминутке, еще один новичок Николас Петан сравнял счет.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» VK

Пропустив второй гол, «Салават Юлаев» предпринял успешную попытку вернуть инициативу: спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин вновь вывел хозяев вперед. Удвоить преимущество сумел позже Алекс Хмелевский, после чего Артем Галимов сократил разрыв, когда «Ак Барс» находился на льду без вратаря. За это же казанцы поплатились спустя 25 секунд: финальную точку поставил Шелдон Ремпал, а «Салават Юлаев» выиграл в первом в сезоне «Зеленом дерби» (5:3).

Кузнецов открыл счет голам в составе СКА

Первый матч СКА вызывал огромный ажиотаж не только за счет факта соперничества с «Металлургом» Мг, но и благодаря дебюту Евгения Кузнецова, который вернулся из Северной Америки в статусе все еще суперзвезды. Тернер санкт-петербуржцев Роман Ротенберг поставил экс-форварда «Кэпиталз» в третье звено с молодым талантом Иваном Демидовым и опытным Борной Рендуличем.

Игра в Магнитогорске началась динамично, СКА открыл счет на 8-й минуте. Воспользовавшись численным преимуществом после удаления Макара Хабарова, Степан Фальковский отправил шайбу в ворота Ильи Набокова. Ответ «Магнитки» не заставил себя долго ждать. На 15-й минуте Александр Петунин нанес точный бросок, который для Никиты Серебрякова стал неожиданным. На перерыв команды ушли при равенстве.

Во втором периоде команда Андрея Разина обеспечила ранее лидерство, но краткосрочное ликование хозяев испортил Кузнецов, оказавшийся в центре внимания благодаря успешному завершению атаки, которую сам по сути и начал. Однако и этот выпад «Металлург» Мг не проигнорировал. Несколькими минутами позже Робин Пресс мощным броском от синей линии пробил вышедшего на замену Плешкова и вновь вывел команду вперед.

Гол Кузнецова VK

Третий период прошел в ожесточенной борьбе, в ходе которой СКА снова сравнял счет. Арсений Грицюк, преодолев половину площадки, отправил шайбу в сетку ворот «Металлурга» Мг и вернул интригу в матч. Но в овертайме решающий момент наступил быстро: Скотт Уилсон забросил свою первую шайбу за магнитогорцев, принеся команде Разина важную победу (5:4 ОТ).

Для нас игра складывалась непросто. Пришлось вытаскивать на жилах. Думаю, игра понравилась всем болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Да, нам есть над чем работать, надо улучшать многие детали. Хочу поблагодарить наших молодых ребят. Тимур Кол 2006 года рождения сыграл первую полноценную игру в КХЛ. Он и Иван Демидов — будущее нашего хоккея. Они сыграли против чемпиона, сыграли здорово, держали удар. Роман Ротенберг (КХЛ)

В Омске пока справляются без лидеров

Потери Владимира Ткачева и Рида Буше для «Авангарда» стали ударом, хотя в первых двух матчах сезона команда Сергея Звягина сделала так, чтобы этого никто не заметил.

Первая игра в Омске прошла в масштабе сибирского дерби, в котором «Авангард» одержал победу с минимальным перевесом 2:1. Матч начался с активных действий хозяев, получивших преимущество ближе к концу первого периода. Станислав Галиев реализовал большинство, отправив шайбу точно в «девятку» и не оставив шансов Красоткину.

«Сибирь» ответила во втором периоде: Георгий Белоусов ловко подловил ошибку Хомченко и ударом с лета сравнял счет. Третья двадцатиминутка запомнилась всего одним ключевым эпизодом: на 13-й минуте Илья Рейнгардт, получив изящный пас от Галиева, забил победный гол, обеспечив «Авангарду» первые два очка.

Следующую встречу «Авангард» провел дома против «Нефтехимика», а началась она явно не по плану фаворита: Роман Абросимов открыл счет в меньшинстве уже на второй минуте. Во втором периоде команда Сергея Звягина перехватила инициативу. Сначала Михаил Гуляев кистевым броском от синей линии сравнял счет, а затем Линден Вей вывел омичей вперед, приложившись после удачного отскока от борта.

В третьем периоде Алексей Соловьев увеличил разрыв, точно бросив в «девятку» и сделав счет 3:1. Но даже при таком раскладе «Нефтехимик» не поднял руки вверх. На 15-й минуте заключительных двадцати Булат Шафигуллин сократил отставание. Правда, последнее слово все равно было за Омском: Станислав Галиев забросил шайбу в пустые ворота, набрав третье в двух играх очко и принеся еще одну победу — 4:2.

Яркое московское дерби

«Спартак» и ЦСКА встретились в четверг, 5 сентября, спустя четыре дня после зрелищной игры в Кубке мэра Москвы. Теперь команды проверяли друг друга на прочность в рамках регулярного чемпионата.

Матч на «Мегаспорт-Арене» начался с борьбы за территорию. Ближе к середине первого периода «Спартак» мог открыть счет в большинстве, но соперник выстоял. Вскоре «армейцы» в лице Павла Карнаухова забросили первую шайбу, а ближе к завершению первого периода — на 17-й минуте — Миронов сумел восстановить равенство точным дальним броском.

Во втором периоде Прохор Полтапов забил гол, но арбитры его отменили, рассмотрев в том эпизоде контакт с вратарем. Однако вскоре форвард снова нашел момент и, пройдя оборону красно-белых, законно поразил цель. Ответ «Спартака» оказался достаточно быстрым: Павел Порядин сравнял счет в большинстве, воспользовавшись ошибкой ЦСКА в обороне.

Третий период стал для команды Алексея Жамнова переломным. Дмитрий Вишневский не без помощи удачного рикошета вывел «Спартак» вперед, а в концовке, когда «армейцы» убрали с площадки вратаря, Михаил Мальцев вывел шайбу из своей зоны и ассистировал Андрею Локтионову, который установил итоговый результат — 4:2.

Довольно равная игра. Все решил один курьезный гол — не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела «бабочка». Если такая шайба летит, защитник перед вратарем должен ловить ее руками, зубами, чем угодно. Надо работать — новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи, выигрывать их. Илья Воробьев (КХЛ)

После запоминающегося дерби красно-белые дома провели встречу с «Сочи», но сенсационно уступили дома (1:2 Б), в то время как ЦСКА выдал продуктивный матч с «Адмиралом», устроив настоящий погром на домашней площадке (6:2).