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    «Локомотив» разгромил «Куньлунь», у Радулова — дубль и ассист

    «Куньлунь» — «Локомотив»: счет матча 2:6, обзор голов

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    «Локомотив» обыграл «Куньлунь» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    У ярославской команды дубли оформили Александр Радулов и Мартин Гернат, а еще по голу записали на свой счет Павел Красковский и Артур Каюмов.

    В составе «Куньлуня» шайбы забросили Колин Кэмпбелл и Джейк Челиос.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
    Голы: Радулов — 1 (Симашев, Фрэз), 14:16 — 0:1. Гернат — 1 (бол., Радулов, Бут), 27:40 — 0:2. Радулов — 2 (бол., Гернат, Алексеев), 29:11 — 0:3. Гернат — 2 (бол., Сергеев, Шалунов), 30:20 — 0:4. Красковский — 2 (Полунин), 42:36 — 0:5. Кэмпбелл — 3 (С. Фу, Паутов), 44:04 — 1:5. Каюмов — 3 (Березкин, Ульев), 44:37 — 1:6. Челиос — 1 (Шартье), 49:29 — 2:6Вратари: Волков (Смит, 29:11) — ИсаевБроски: 26 (7+11+8) — 30 (10+12+8)Штраф: 20 — 8

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада (8 баллов). «Куньлунь» располагается на 8-й позиции (4 очка).

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