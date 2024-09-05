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    Минское «Динамо» всухую обыграло «Амур» в матче КХЛ

    «Динамо» Минск — «Амур»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Амур
    Минское «Динамо» одолело «Амур» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Волков — нападающий «Динамо» Минск
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    Александр Волков — нападающий «Динамо» Минск

    В составе хозяев дубль оформил Виталий Пинчук, а еще одну шайбу забросил Вадим Мороз.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
    Голы: Пинчук — 1 (Волков, Энас), 05:58 — 1:0. Мороз — 1 (Улле, Горбунов), 07:28 — 2:0. Пинчук — 2 (Волков, Энас), 37:12 — 3:0Вратари: Кареев — БобковБроски: 27 (11+11+5) — 24 (5+10+9)Штраф: 12 — 6

    В следующем матче минское «Динамо» встретится со «Спартаком» 9-го сентября, а «Амур» сыграет против «Витязя» 7-го числа.

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