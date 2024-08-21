Кудашов о победе «Динамо»: Все хотели себя проявить, поэтому получился отличный матч

Главный тренер московскоговысказался о победе в товарищеском матче противиз Санкт-Петербурга (4:2).

«Мы играли с нашей командой и нашими игроками. Все хотели себя проявить, поэтому получился отличный матч. Для нас это был хороший матч ещё и в плане проверки определённых элементов после тех циклов, что мы сделали на сборе. Понравилось, насколько активно играл соперник, для нас это важно, потому что большая часть команд в КХЛ будет играть в такой хоккей. Как обычно — чем-то довольны, чем-то нет.

Не могу сказать, что обращал повышенное внимание на каких-то игроков соперника. Мы ведь и так всех знаем. Обращали внимание именно на командные действия. Самое главное, что санкт-петербургское "Динамо" играло в активный хоккей, и для нас получился очень нужный соперник. Это самое важное», — передает слова Кудашова Чемпионат.

В 1-м матче нового сезона КХЛ московское «Динамо» встретится с «Куньлунем» 4-го сентября.