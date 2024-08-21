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    Кудашов о победе «Динамо»: Все хотели себя проявить, поэтому получился отличный матч

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в товарищеском матче против «Динамо» из Санкт-Петербурга (4:2).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Мы играли с нашей командой и нашими игроками. Все хотели себя проявить, поэтому получился отличный матч. Для нас это был хороший матч ещё и в плане проверки определённых элементов после тех циклов, что мы сделали на сборе. Понравилось, насколько активно играл соперник, для нас это важно, потому что большая часть команд в КХЛ будет играть в такой хоккей. Как обычно — чем-то довольны, чем-то нет.

    Не могу сказать, что обращал повышенное внимание на каких-то игроков соперника. Мы ведь и так всех знаем. Обращали внимание именно на командные действия. Самое главное, что санкт-петербургское "Динамо" играло в активный хоккей, и для нас получился очень нужный соперник. Это самое важное», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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