«Динамо» Москва — «Динамо» Санкт-Петербург: счет матча 4:2, обзор голов

Эрик О'Делл — игрок московкого «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе «бело-голубых» голы записали на свой счет Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артём Михеев и Антон Слепышев.
У «Динамо» Санкт-Петербург шайбы забросили Никита Пухов и Иван Зинченко.
Товарищеский матч (клубы).
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Пухов — 1 (Артемьев, Казаковцев), 9:03 — 0:1. Рябкин — 1 (Джиошвили, Адамчук), 16:24 — 1:1. О`Делл — 1 (Адамчук), 31:30 — 2:1. Зинченко — 1 (мен.), 37:40 — 2:2. Михеев — 1 (Рябкин, Кудашов), 53:40 — 3:2. Слепышев — 1 (Комтуа), 58:59 — 4:2Вратари: Миска — Ярославлев (59:15)Штраф: 10 — 8
В 1-м матче нового сезона КХЛ московское «Динамо» сыграет против «Куньлуня» 4-го сентября.