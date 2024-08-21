ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 16:43
    • Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
  • 17:19
    • Официально: Агаларов перешел из «Ахмата» в махачкалинское «Динамо»
  • 16:29
    • The Athletic: Стерлинг хочет покинуть «Челси»
  • 15:45
    • Махачкалинское «Динамо» подпишет лучшего бомбардира РПЛ-2022
  • 15:36
    • Стало известно, когда Салах может покинуть «Ливерпуль»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Санкт-Петербурга в товарищеском матче

    «Динамо» Москва — «Динамо» Санкт-Петербург: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Динамо
    Московское «Динамо» одолело «Динамо» из Санкт-Петербурга (4:2) в рамках товарищеского противостояния.

    Эрик О'Делл — игрок московкого «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик О'Делл — игрок московкого «Динамо»

    В составе «бело-голубых» голы записали на свой счет Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артём Михеев и Антон Слепышев.

    У «Динамо» Санкт-Петербург шайбы забросили Никита Пухов и Иван Зинченко.

    Товарищеский матч (клубы).
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Пухов — 1 (Артемьев, Казаковцев), 9:03 — 0:1. Рябкин — 1 (Джиошвили, Адамчук), 16:24 — 1:1. О`Делл — 1 (Адамчук), 31:30 — 2:1. Зинченко — 1 (мен.), 37:40 — 2:2. Михеев — 1 (Рябкин, Кудашов), 53:40 — 3:2. Слепышев — 1 (Комтуа), 58:59 — 4:2Вратари: Миска — Ярославлев (59:15)Штраф: 10 — 8

    В 1-м матче нового сезона КХЛ московское «Динамо» сыграет против «Куньлуня» 4-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» даст бой мощному австрийскому клубу?
  • «Динамо» Киев — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Галатасарай» постарайся сразу решить все проблемы
  • «Янг Бойз» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спарта» проиграет в гостях?
  • «Мальмё» — «Спарта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фиорентина — Пушкаш-Академи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ягеллония Белосток — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие