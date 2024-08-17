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    «Лада» одержала волевую победу над «Барысом» в Кубке президента Республики Казахстан

    «Барыс» — «Лада»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Лада Барыс
    «Лада» в овертайме обыграла «Барыс» (4:3 ОТ) в матче Кубка президента Республики Казахстан.

    Андрей Алтыбармакян — нападающий «Лады»
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    Андрей Алтыбармакян — нападающий «Лады»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Лады» шайбы забросили Максим Минеев, Евгений Грошев и Артём Иванюженков.

    У «Барыса» дублем отметился Динмухамед Кайыржан, а еще одну шайбу забросил Коннор Смит.

    Команды довели дело до овертайме, где сильнее оказалась «Лада». Победную шайбу забросил Владислав Червоненко.

    Кубок президента Республики Казахстан.
    «Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Кайыржан — 1 (мен., Шайхмедденов), 11:15 — 1:0. Минеев — 1 (бол., Алтыбармакян), 19:26 — 1:1. Кайыржан — 2 (Апальков, Смит), 25:14 — 2:1. Грошев — 2, 42:35 — 2:2. Смит — 1 (Червоненко, Кайыржан, Камалов), 47:37 — 3:2. Иванюженков — 1, 57:52 — 3:3. Червоненко — 1 (Грошев, Коромыслов), 61:23 — 3:4Вратари: Маттссон — ТретьякБроски: 17 (8+5+4+0) — 32 (10+7+14+1)Штраф: 16 — 6

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Лада» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября, а «Барыс» встретится с «Нефтехимиком» 4-го сентября.

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