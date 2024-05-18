Франция — Словакия: счет матча 2:4, обзор голов

Сборная Словакии Фото: globallookpress.com
На голы Павола Регенды, Либора Гудачека (дважды) и Марио Грмана французы ответили точными бросками Саши Трея и Флориана Шакиашвили.
Чемпионат мира. Группа B
Франция — Словакия — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Регенда — 1 (Грман, Цингел), 19:56 — 0:1. Гудачек — 4 (Немец, Слафковски), 22:35 — 0:2. Гудачек — 5, 29:56 — 0:3. Трей — 1 (Т. Бозон, Овитю), 35:44 — 1:3. Грман — 1 (Татар, Гудачек), 48:24 — 1:4. Шакиашвили — 1 (Реш), 59:53 — 2:4Вратари: Илонен (Папийон, 40:00) — ГлавайШтраф: 8 — 6Броски: 27 (9+9+9) — 24 (5+9+10)
Словакия с 11 баллами поднялась на третье место в турнирной таблице группы B. Франция с 4 очками идет 6-й.