Австрия — Швейцария: счет матча 5:6, обзор голов

обыграла(6:5) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе швейцарской сборной хет-трик оформил Нико Хишир, а дублем отметился Роман Йози. Еще одну шайбу забросил Кен Егер.

У Австрии дубль оформил Лукас Хаудум, забросил все свои шайбы в большинстве. Еще по голу записали на свой счет Клеменс Унтервегер, Пауль Хубер и Беньямин Баумгартнер.

Чемпионат мира. Группа A. Австрия — Швейцария — 5:6 (2:1, 2:3, 1:2) Голы: Унтервегер — 1 (Росси), 4:15 — 1:0. П. Хубер — 1 (Рорер), 14:33 — 2:0. Йоси — 1 (бол., Леффель, Амбюль), 15:48 — 2:1. Хаудум — 1 (бол., Цвергер, Унтервегер), 21:48 — 3:1. Хишир — 1 (Йоси, Леффель), 22:26 — 3:2. Йоси — 2 (бол., Амбюль, Хишир), 29:30 — 3:3. Егер — 1 (бол., Андригетто, Кукан), 29:43 — 3:4. Хаудум — 2 (бол., М. Хубер, Унтервегер), 34:45 — 4:4. Хишир — 2 (бол., Курашев, Нидеррайтер), 40:43 — 4:5. Баумгартнер — 1 (Майер, Стронг), 52:17 — 5:5. Хишир — 3 (бол., Йоси, Амбюль), 59:09 — 5:6Вратари: Киккерт — Берра (Шмид, 40:00)Броски: 18 (7+5+6) — 36 (7+15+14)Штраф: 12 — 6

После этого матча Швейцария занимает 2-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Австрия — на 6-й позиции без набранных баллов.