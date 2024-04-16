начнут матч в 04:30 в НХЛ, 16.04.2024.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Эдмонтон»).

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