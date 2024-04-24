«Локомотив» — «Металлург»: счет матча 1:2, обзор голов

В четвертом матче серии финала Кубка Гагаринана выезде победилсо счетом 2:1.

В составе победителей забили Денис Зернов и Даниил Вовченко. За ярославцев шайбу забросил Ярослав Лихачев.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Гернат), 8:33 — 1:0. Зернов — 12 (Минулин, Силантьев), 39:22 — 1:1. Вовченко — 3 (бол., Петунин, Гераськин), 51:10 — 1:2Вратари: Исаев (57:01 — 57:16, 58:14) — НабоковШтраф: 8 — 4Броски: 28 (8+9+11) — 30 (7+15+8)

Таким образом, «Металлург» выиграл серию 4:0 и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее побеждали в 2014 и 2016 годах.