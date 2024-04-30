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    «Мурас Юнайтед» падет перед натиском «Таланта»

    «Мурас Юнайтед» — «Талант». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 30 апреля 2024 года

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    «Мурас Юнайтед»
    30 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Талант». Начало игры — в 17:00 мск. «Мурас Юнайтед» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 30 Апреля 2024 года
    Мурас Юнайтед
  • Джалал-Абад
  •  Мурас Юнайтед 17:00 Талант Талант
  • Беш-Кюнгёй
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    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: Старт в чемпионате «Мурас Юнайтед» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» в 4 матчах чемпионата добыл 7 очков. Забила команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась одним баллом. «Мурас Юнайтед» расписал мировую с «Дордоем» (1:1).

    Причем до того команда выиграла дважды кряду. А вот в стартовом туре она по всем статьям уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Мурас Юнайтед» явно не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Между тем, «Мурас Юнайтед» потенциально может прибавить.

    Матчи против «Таланта» для команды исторически складываются удачно. В трех очных поединках «Мурас Юнайтед» 2 раза победил при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будет активно атаковать. «Мурас Юнайтед» постарается подтянуться к лидерам.

    «Талант»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела продуктивно. Ныне «Талант» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Талант» набрал 11 очков в 5 матчах. В них команда отличилась 6 голами, пропустив в свои ворота 3.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Талант» сумел переиграть «Алдиер» (2:1).

    А вот до того команда переиграла еще и «Алгу» (3:2). Да и вообще, «Талант» пока идет без поражений.

    Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и потягаться с «Абдыш-Ата» вполне реально.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды достаточно надежна.

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    Состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно. Да и лазарет «Таланта» на данный момент пустеет.

    Более того, «Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу. И лишь в двух последних матчах команда позволила себе немного расслабиться.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Талант» явно постарается закрепиться на вершине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Талант» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • «Талант» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Мурас Юнайтед» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Талант» старается закрепиться на вершине таблицы, плюс весьма неплохо обороняется.

    Ставка: Победа «Таланта» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.16

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    Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Талант» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. «Мурас Юнайтед» падет перед натиском «Таланта»
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