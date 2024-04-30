30 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Талант». Начало игры — в 17:00 мск. «Мурас Юнайтед» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: Старт в чемпионате «Мурас Юнайтед» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» в 4 матчах чемпионата добыл 7 очков. Забила команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась одним баллом. «Мурас Юнайтед» расписал мировую с «Дордоем» (1:1).

Причем до того команда выиграла дважды кряду. А вот в стартовом туре она по всем статьям уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Мурас Юнайтед» явно не впечатляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Между тем, «Мурас Юнайтед» потенциально может прибавить.

Матчи против «Таланта» для команды исторически складываются удачно. В трех очных поединках «Мурас Юнайтед» 2 раза победил при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будет активно атаковать. «Мурас Юнайтед» постарается подтянуться к лидерам.

«Талант»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела продуктивно. Ныне «Талант» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Талант» набрал 11 очков в 5 матчах. В них команда отличилась 6 голами, пропустив в свои ворота 3.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Талант» сумел переиграть «Алдиер» (2:1).

А вот до того команда переиграла еще и «Алгу» (3:2). Да и вообще, «Талант» пока идет без поражений.

Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и потягаться с «Абдыш-Ата» вполне реально.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды достаточно надежна.

Состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно. Да и лазарет «Таланта» на данный момент пустеет.

Более того, «Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу. И лишь в двух последних матчах команда позволила себе немного расслабиться.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Талант» явно постарается закрепиться на вершине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Талант» еще не проигрывал в текущем чемпионате

«Талант» выиграл в 2 своих последних матчах

«Мурас Юнайтед» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

«Талант» старается закрепиться на вершине таблицы, плюс весьма неплохо обороняется.

Ставка: Победа «Таланта» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.16