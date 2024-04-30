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    «Вегас» снова поведет в серии с разницей в две победы?

    «Вегас» — «Даллас». Ставка (к. 2.61), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Даллас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Пока что «Вегас» выглядит по серии с «Далласом» максимально мобилизованным, даже несмотря на то, что в первом домашнем матче данного противостояния ему не удалось победить.

    Последние матчи: На протяжении всего матча была тактическая битва двух сильных тренеров, что вылилось в продолжение борьбы в овертайме. Там удачливее и сильнее оказался все же «Даллас» (2:3 ОТ).

    Травмированные игроки: Помимо лечащегося шведского голкипера Ленера, к списку травмированных добавился ещё и Хейг.

    Общий тонус клуба: Почему-то кажется, что в предстоящем поединке у «Вегаса» хватит запаса прочности, чтобы снова увеличить отрыв серии до двух побед.

    «Даллас»

    Турнирное положение: После неудачных двух игр у себя дома перспективы «Далласа» победить в предстоящем противостоянии снизились до минимума.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Однако стоит отдать должное Дебуру и «Старз», который смогли провести плодотворный матч в Неваде, нанеся по воротам противника почти 50 бросков. Но победу удалось вырвать лишь в овертайме.

    Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает находиться вне игры, но больше всего тревожит возможное отсутствие Маршмента и Факсы.

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    Общий тонус клуба: Хоккеисты техасского клуба сделаются все возможное, чтобы сравнять счет в серии, но сил после трудозатратного матча может попросту не хватить.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» проиграл дома два последних поединка

    • Пять из шести последних матчей в Неваде не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.51, на гостей — 2.44.

    Прогноз: «Вегас» сможет реабилитироваться за проигрыш в последнем матче

    Альтернативный прогноз: Ещё один овертайм в этой серии вполне вероятен

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Даллас» с коэффициентом 2.61. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» снова поведет в серии с разницей в две победы?
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