«Вегас»
Турнирное положение: Пока что «Вегас» выглядит по серии с «Далласом» максимально мобилизованным, даже несмотря на то, что в первом домашнем матче данного противостояния ему не удалось победить.
Последние матчи: На протяжении всего матча была тактическая битва двух сильных тренеров, что вылилось в продолжение борьбы в овертайме. Там удачливее и сильнее оказался все же «Даллас» (2:3 ОТ).
Травмированные игроки: Помимо лечащегося шведского голкипера Ленера, к списку травмированных добавился ещё и Хейг.
Общий тонус клуба: Почему-то кажется, что в предстоящем поединке у «Вегаса» хватит запаса прочности, чтобы снова увеличить отрыв серии до двух побед.
«Даллас»
Турнирное положение: После неудачных двух игр у себя дома перспективы «Далласа» победить в предстоящем противостоянии снизились до минимума.
Последние матчи: Однако стоит отдать должное Дебуру и «Старз», который смогли провести плодотворный матч в Неваде, нанеся по воротам противника почти 50 бросков. Но победу удалось вырвать лишь в овертайме.
Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает находиться вне игры, но больше всего тревожит возможное отсутствие Маршмента и Факсы.
Общий тонус клуба: Хоккеисты техасского клуба сделаются все возможное, чтобы сравнять счет в серии, но сил после трудозатратного матча может попросту не хватить.
Статистика для ставок
- «Вегас» проиграл дома два последних поединка
- Пять из шести последних матчей в Неваде не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.51, на гостей — 2.44.
Прогноз: «Вегас» сможет реабилитироваться за проигрыш в последнем матче
- 1.92Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.95Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.99Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
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Альтернативный прогноз: Ещё один овертайм в этой серии вполне вероятен
Ставка: П1 с коэффициентом 2.61.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.