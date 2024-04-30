В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Пока что «Вегас» выглядит по серии с «Далласом» максимально мобилизованным, даже несмотря на то, что в первом домашнем матче данного противостояния ему не удалось победить.

Последние матчи: На протяжении всего матча была тактическая битва двух сильных тренеров, что вылилось в продолжение борьбы в овертайме. Там удачливее и сильнее оказался все же «Даллас» (2:3 ОТ).

Травмированные игроки: Помимо лечащегося шведского голкипера Ленера, к списку травмированных добавился ещё и Хейг.

Общий тонус клуба: Почему-то кажется, что в предстоящем поединке у «Вегаса» хватит запаса прочности, чтобы снова увеличить отрыв серии до двух побед.

«Даллас»

Турнирное положение: После неудачных двух игр у себя дома перспективы «Далласа» победить в предстоящем противостоянии снизились до минимума.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Однако стоит отдать должное Дебуру и «Старз», который смогли провести плодотворный матч в Неваде, нанеся по воротам противника почти 50 бросков. Но победу удалось вырвать лишь в овертайме.

Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает находиться вне игры, но больше всего тревожит возможное отсутствие Маршмента и Факсы.

Общий тонус клуба: Хоккеисты техасского клуба сделаются все возможное, чтобы сравнять счет в серии, но сил после трудозатратного матча может попросту не хватить.

Статистика для ставок

«Вегас» проиграл дома два последних поединка

Пять из шести последних матчей в Неваде не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.51, на гостей — 2.44.

Прогноз: «Вегас» сможет реабилитироваться за проигрыш в последнем матче

Альтернативный прогноз: Ещё один овертайм в этой серии вполне вероятен

Ставка: П1 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.