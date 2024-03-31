начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.03.2024.

Последний матч: «Торонто» — «Баффало» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Баффало» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Торонто»).

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