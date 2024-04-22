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    «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?

    «Локомотив» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Металлург» Мг
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    Мартин Гернат
    В третьем матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене-2000» 22 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Локомотив» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Локомотив» закончил на третьем месте в турнирной таблице Запада, не выдержав конкуренции с «Динамо»Москва и СКА в соперничестве за лидерство. В 68 матчах ярославцы набрали 93 очка.

    Последние матчи: На фоне относительно легкого полуфинала с «Трактором», продлившегося всего четыре матча, команда Игоря Никитина начала главную серию сезона не лучшим образом.

    На льду «Металлурга» Мг «Локомотив» упустил победу в первом матче, ведя в счете (1:2), а в игре №2 и вовсе не сумел забить — ну, хотя бы так, чтобы шайбу засчитали — устроившись на минимальное поражение (0:1). В Ярославль команда возвращается с 0:2 в серии.

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    Не сыграют: Иван Чехович и Максим Шалунов не помогут «Локо» в третьем матче.

    Состояние команды: Крайне обидное поражение в последнем матче могло бы подкосить любую другую команду, но ярославцы умеют грамотно реагировать на критические ситуации и дома получат дополнительный эмоциональный импульс, который поможет в борьбе за первую победу в серии.

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: По ходу регулярки «Металлург» Мг сумел отвоевать первую строчку в Восточной конференции, разместив ниже «Авангард», разрыв между которым составил всего 3 балла. В 68 встречах магнитогорцы заработали 95 очков.

    Последние матчи: После двух 6-матчевых серий и довольно нервной и интенсивной битвы с «Автомобилистом», которая закончилась игрой №7, команда Андрея Разина начала этот финал превосходно с точки зрения результатов.

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    • Дома «Металлург» Мг выбил «два из двух», одержав сперва волевую (2:1), а затем и минимальную (1:0) победу, которую принес Денис Зернов в начале третьего периода. Очередной — четвертый в нынешнем плей-офф — «сухарь» выдал Илья Набоков: на счету вратаря «Магнитки» 32 отраженных броска.

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    Не сыграют: В Ярославле «Металлургу» Мг не поможет Егор Яковлев.

    Состояние команды: На домашнем льду «Магнитка» сделала важные шаги к завоеванию трофея. Однако в таком упорном противостоянии текущее достижение — это даже не половина успеха, в Ярославле ей предстоит справиться с более сложными вызовами.

    Статистика для ставок

    • Поражением «Металлурга» Мг закончились четыре гостевые встречи из последних шести

    • «Локомотив» выиграл трижды в четырех предыдущих матчах дома

    • В финальной серии три заброшенные шайбы на текущий момент являются пределом результативности

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.70, а победа «Металлурга» Мг — в 3.48.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

    Прогноз: Очередная встреча двух любящих закрытую игру команд вряд ли закончится аномальной для этой пары результативностью, однако смена промежуточного победителя — наиболее вероятный исход с учетом последних событий.

    Команда Никитина сделает нужные выводы из ошибок, допущенных в Магнитогорске, и на домашнем льду проведет уверенную — в своем стиле — игру, которая принесет первую и во всех смыслах важнейшую победу.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.95.

    Прогноз: В игре данной категории, в которой оборона преобладает над эффектностью атакующей модели, ярославцам крайне важно как можно быстрее завладеть инициативой, иначе с каждым промедлением «Магнитка» будет чувствовать себя увереннее и сможет наказать хозяев за очередные упущенные возможности.

    Ставка: «Локомотив» победит в первом периоде за 2.57.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Металлург» Мг с коэффициентом 1.95. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
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