ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам Шон Стрикленд 5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • 21:31
    • «Ростов» разгромил на выезде «Динамо»
  • 19:26
    • Россия запросила экстрадицию Промеса
    Все новости спорта

    «Торонто» не заметит на своем пути «Баффало»?

    «Баффало» — «Торонто». Ставка (к. 2.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 31 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Марта 2024 года

    «Баффало»

    Турнирное положение: Провалы «Баффало» по регулярке привели клуб в тому, что он заканчивает сезон на 13 месте Востока, имея в своем активе столько очков, сколько и сыгранных матчей (73).

    Последние матчи: За три последних поединка «клинки» смогли победить всего лишь один раз, который пришёлся на выездной матч против «Калгари» (4:1).

    Травмированные игроки: Под конец регулярки большинство хоккеистов «Сэйбрз» смогло вернуться в состав. На данный момент только Самуэльссон продолжает лечить свое повреждение.

    Общий тонус клуба: C «Торонто» хозяева сейчас не могут соперничать на равных, поскольку во всех линиях канадская команда превосходит своего соперника.

    «Торонто»

    Турнирное положение: У Кифа и его «Торонто» игра под завершение сезона не пропала, что уже может радовать поклонников канадского клуба.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке под орех был разделан «Вашингтон» (5:1), который всеми конечностями цепляется за плей-офф.

    Травмированные игроки: «Мэйпл Ливз» не могут рассчитывать на целую обойму игроков, среди которых сразу три шведа: Клинберга, Лильегрена и Ярнкрока. Помимо этого, долго не смогут помочь своему клубу Марнер, Мюррей, Эдмундсон и Райлли.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: В поединке против «клинков» хозяева льда видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» за три последних очных встречи проиграл всего лишь раз

    • «Сэйбрз» за два последних проигранных матча пропустили 14 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.60, на гостей — 2.89.

    Прогноз: «Торонто» не отдаст победу сопернику в этой игре

    Альтернативный прогноз: Во встрече получится насладиться большим количеством заброшенных шайб

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фейха
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бургос — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Гент — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эштрела — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шарлотт — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Торонто» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» не заметит на своем пути «Баффало»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры