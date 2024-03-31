«Баффало»
Турнирное положение: Провалы «Баффало» по регулярке привели клуб в тому, что он заканчивает сезон на 13 месте Востока, имея в своем активе столько очков, сколько и сыгранных матчей (73).
Последние матчи: За три последних поединка «клинки» смогли победить всего лишь один раз, который пришёлся на выездной матч против «Калгари» (4:1).
Травмированные игроки: Под конец регулярки большинство хоккеистов «Сэйбрз» смогло вернуться в состав. На данный момент только Самуэльссон продолжает лечить свое повреждение.
Общий тонус клуба: C «Торонто» хозяева сейчас не могут соперничать на равных, поскольку во всех линиях канадская команда превосходит своего соперника.
«Торонто»
Турнирное положение: У Кифа и его «Торонто» игра под завершение сезона не пропала, что уже может радовать поклонников канадского клуба.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке под орех был разделан «Вашингтон» (5:1), который всеми конечностями цепляется за плей-офф.
Травмированные игроки: «Мэйпл Ливз» не могут рассчитывать на целую обойму игроков, среди которых сразу три шведа: Клинберга, Лильегрена и Ярнкрока. Помимо этого, долго не смогут помочь своему клубу Марнер, Мюррей, Эдмундсон и Райлли.
Общий тонус клуба: В поединке против «клинков» хозяева льда видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка.
Статистика для ставок
- «Баффало» за три последних очных встречи проиграл всего лишь раз
- «Сэйбрз» за два последних проигранных матча пропустили 14 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.60, на гостей — 2.89.
Прогноз: «Торонто» не отдаст победу сопернику в этой игре
- 1.82Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 2.04Миннесота — Вегас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.07Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Во встрече получится насладиться большим количеством заброшенных шайб
Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.64.