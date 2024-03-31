В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Провалы «Баффало» по регулярке привели клуб в тому, что он заканчивает сезон на 13 месте Востока, имея в своем активе столько очков, сколько и сыгранных матчей (73).

Последние матчи: За три последних поединка «клинки» смогли победить всего лишь один раз, который пришёлся на выездной матч против «Калгари» (4:1).

Травмированные игроки: Под конец регулярки большинство хоккеистов «Сэйбрз» смогло вернуться в состав. На данный момент только Самуэльссон продолжает лечить свое повреждение.

Общий тонус клуба: C «Торонто» хозяева сейчас не могут соперничать на равных, поскольку во всех линиях канадская команда превосходит своего соперника.

«Торонто»

Турнирное положение: У Кифа и его «Торонто» игра под завершение сезона не пропала, что уже может радовать поклонников канадского клуба.

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Последние матчи: В последнем сыгранном поединке под орех был разделан «Вашингтон» (5:1), который всеми конечностями цепляется за плей-офф.

Травмированные игроки: «Мэйпл Ливз» не могут рассчитывать на целую обойму игроков, среди которых сразу три шведа: Клинберга, Лильегрена и Ярнкрока. Помимо этого, долго не смогут помочь своему клубу Марнер, Мюррей, Эдмундсон и Райлли.

Общий тонус клуба: В поединке против «клинков» хозяева льда видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка.

Статистика для ставок

«Баффало» за три последних очных встречи проиграл всего лишь раз

«Сэйбрз» за два последних проигранных матча пропустили 14 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.60, на гостей — 2.89.

Прогноз: «Торонто» не отдаст победу сопернику в этой игре

Альтернативный прогноз: Во встрече получится насладиться большим количеством заброшенных шайб

Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.64.