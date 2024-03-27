Стали известны фамилии игроков СКА, которые точно покинут клуб в межсезонье

Пять игроковточно покинут клуб после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что команду Романа Ротенберга покинут защитники Михаил Пашнин и Артем Сергеев, а также нападающие Артем Швец-Роговой, Брендан Лайпсик и Александр Кадейкин.

Напомним, что СКА впервые за 10 лет не прошел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, уступив во 2-м раунде плей-офф КХЛ «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.

В самом начале нынешнего сезона нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство и перестал считаться легионером.