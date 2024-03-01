Мартемьянов об игре Коршкова: Он доверие полностью оправдывает, один из лидеров команды

Главный тренервысказался об игре нападающего своей командыв нынешнем сезоне.

«В чем прибавил Коршков? Во-первых, в уверенности. К Егору есть доверие. Мое кредо работы — доверять всем. Другой момент, оправдывают это доверие или нет. И продолжается доверие к игроку или надо принимать какие-то меры.

Либо разговариваешь с человеком, либо находишь другие моменты, чтобы исправить ситуацию. По-моему, мне сказали, что у Егора лучший сезон в карьере. Он доверие полностью оправдывает.

Егор — один из лидеров команды. И я не соглашусь с вами, что только у него фееричный сезон. У нас семь-восемь человек проводят лучшие сезоны в карьере», — цитирует слова Мартемьянова СЭ.

В нынешнем сезоне Коршков провел 67 матчей за «Амур» и набрал 44 (15+29) очков.

В 1-м раунде плей-офф КХЛ хабаровчане сыграют против «Металлурга». Первый матч между этими командами состоится 1-го марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.