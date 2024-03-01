В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По ходу регулярного сезона магнитогорская команда практически намертво вцепилась в первую позицию, пределы которой покидала лишь изредка.

Так, «Металлург» Мг финишировал на первом месте в таблице Востока, набрав в 68 матчах 95 очков и обойдя на 3 балла второй «Авангард». Кроме того, «Магнитка» — с 212 голами — стала самым результативным представителем конференции.

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Последние матчи: В середине февраля магнитогорцы позволили себе небольшую серию неудач, в рамках которой были проиграны матчи с «Динамо» Москва (3:4 Б), «Ак Барсом» (1:2) и «Авангардом» (0:3).

Но на финише кампании команда Андрея Разина выдала четыре победы. Поочередно «Металлург» Мг разобрался с «Ак Барсом» (2:1), «Амуром» (3:0), «Витязем» (2:1) и «Авангардом» (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: Уверенно закончив регулярный сезон, «Металлург» Мг входит в плей-офф в качестве, пожалуй, главного фаворита в борьбе за финал Кубка. И сложный старт, обусловленный выездом на Дальний Восток, для него вряд ли станет проблемой.

«Амур»

Турнирное положение: Заключительный этап сезона хабаровчане провели в упорной борьбе с «Нефтехимиком» и «Сибирью» за возможность стать последним участником плей-офф с Востока.

Восьмое место в конференции «Амуру» досталось благодаря 71 очку по итогам 68 матчей. От прямых конкурентов дальневосточный представитель лиги оторвался на 2+ балла.

Последние матчи: Безумный по меркам «Амура» успех стал возможен благодаря мощной концовке чемпионата, в период которой он провел 7-матчевую серию без поражений.

Однако за рекордным по продолжительности циклом беспроигрышных матчей команда Андрея Мартемьянова, обеспечив выход в следующий этап, уступила в трех подряд встречах — «Металлургу» (0:3), «Ак Барсу» (2:4) и «Трактору» (3:4 ОТ).

Не сыграют: Из-за травм предстоящую встречу пропустят защитник Кэмерон Ли, а также нападающие Петр Хохряков, Евгений Грачев и Сергей Лапин.

Состояние команды: Выход в кубковый раунд «Амур» уже может считать персональным чудом. С учетом перестройки команды это был отличный стартовый рубеж.

В какой бы превосходной форме он ни находился в преддверии плей-офф, его шансы на проход в следующий раунд трудно назвать высокими, хотя борьбу хабаровчане, безусловно, навяжут.

Статистика для ставок

Дома «Металлург» Мг одержал 12 побед в 13 последних матчах

Всего в одной встрече в Магнитогорске из последних шести команда Разина пропустила больше гола

В трех очных матчах из четырех в нынешнем сезоне победила «Магнитка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.69, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 4.61.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, а на тотал меньше 4.5 — за 1.92.

Прогноз: Если в регулярке «Металлург» Мг позволял себе расслабиться и выдать 6:7 на льду «Платинум Арены», то в плей-офф будет другая картина.

Команда Разина осознает, что является одним из фаворитов Кубка Гагарина, поэтому серии с соперником вроде «Амура» — особенно домашний их этап — она рассматривает в качестве трамплина, воспользовавшись которым можно набрать уверенный темп на остаток кампании.

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой-1 за 1.85.

Прогноз: В течение всего сезона магнитогорцы привыкли строить свою игру вокруг атаки. «Амур», безусловно, это понимает и будет готовиться к активной обороне.

Тем не менее защита хабаровчан не является их преимуществом, однако от этого выиграет общая результативность встречи.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.19.