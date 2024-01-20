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    Коламбус — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Коламбус — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 20.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Коламбус — Нью-Джерси в НХЛ.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Коламбус» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Нью-Джерси»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Нью-Джерси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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