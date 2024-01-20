В 03:00 20.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Коламбус» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Нью-Джерси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Нью-Джерси.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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