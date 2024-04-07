В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Детройт» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Команда из Мичигана продолжает бороться за шанс сыграть в Кубке Стэнли, не покидая зону высокой конкуренции. На данный момент она занимает шестую строчку в таблице Востока.

В 76 играх «Детройт» набрал 82 балла. Такое же количество очков имеет десятый «Вашингтон». От восьмой «Филадельфии» «Ред Уингз», имея матч в запасе, отстают на один балл. За всей этой компанией пристально следит 11-й «Питтсбург», сокративший разрыв между топ-8 до двух очков.

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Последние матчи: Концовку прошлого месяца «Детройт» вчистую провалил, потерпев четыре поражения подряд, включая потерю одного балла в игре с «Вашингтоном» — одним из прямых конкурентов (3:4 ОТ).

Первые апрельские дни команда Дерека Лалонда встретила как полагается, разделавшись в гостях с «Тампой-Бэй» (4:2). Но уже в следующем матче — последнем на текущий момент — «Ред Уингз» уступили «Рейнджерс» (3:4).

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Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Майкл Расмуссен и Вилле Хуссо.

Состояние команды: «Детройт», несмотря на все свои неудачи, остается реальным претендентом на выход в плей-офф, однако на финише сезона «Ред Уингз» необходимо прибавлять, чтобы справиться с сумасшедшей конкуренцией.

«Баффало»

Турнирное положение: От вышеупомянутой компании «Филадельфия» — «Детройт» — «Вашингтон» — «Питтсбург» команда, представляющая Нью-Йорк, незначительно отстала, тем не менее ее шансы на попадание в следующий раунд сохраняются.

В 77 встречах «Баффало» набрал 79 очков, с которыми занимает 12-ю строчку в Восточной конференции. От зоны первой восьмерки, замыкаемой «Флайерз», «Сейбрз» отстают на 3 балла при равенстве сыгранных матчей.

Последние матчи: Пять последних матчей «Баффало» провел в рамках домашней серии, в период которой одержал три победы и еще два раза проиграл крупно.

Цикл матчей в «КиБанк Центре» стартовал с поражения от «Оттавы» (2:6), за которым последовала победа над «Нью-Джерси» (5:2). Далее команда Дона Гранато уступила «Торонто» (0:3), после чего — разбила «Вашингтон» (6:2) и «Филадельфию» (4:2).

Не сыграют: «Сейбрз» в этой встрече не помогут Джордан Гринвэй и Маттиас Самуэльссон.

Состояние команды: «Баффало» сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, однако на текущий момент, несмотря на точечные успехи, в списке претендентов есть более убедительные команды, которые готовы замахнуться на восьмую строчку.

Статистика для ставок

Победой «Детройта» закончились три встречи из четырех последних в Мичигане

В двух выигранных матчах из трех последних «Детройт» громил соперников с разницей в 3 шайбы

«Баффало» в гостях выиграл всего трижды в девяти предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.68, а победа «Баффало» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: Потери очков «Филадельфии» и «Вашингтона» должны рассматриваться «Детройтом» в качестве отличной возможности вернуться в зону плей-офф. Для «Ред Уингз» это станет дополнительной мотивацией в домашней игре с равным по силе и классу соперником.

Ставка: «Детройт» победит в матче за 1.90.

Прогноз: «Детройт» и «Баффало» — два твердых середняка, которые способны выдать яркую и насыщенную в плане результативности встречу, особенно когда речь идет об очных встречах.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.81.