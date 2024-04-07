ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы? Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Фил Фоден«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    На домашнем льду «Детройт» справится с «Баффало»?

    «Детройт» — «Баффало». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, НХЛ, 7 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Уолман
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Детройт» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2024 года

    «Детройт»

    Турнирное положение: Команда из Мичигана продолжает бороться за шанс сыграть в Кубке Стэнли, не покидая зону высокой конкуренции. На данный момент она занимает шестую строчку в таблице Востока.

    В 76 играх «Детройт» набрал 82 балла. Такое же количество очков имеет десятый «Вашингтон». От восьмой «Филадельфии» «Ред Уингз», имея матч в запасе, отстают на один балл. За всей этой компанией пристально следит 11-й «Питтсбург», сокративший разрыв между топ-8 до двух очков.

    Детройт — Баффало: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.404.502.40Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Концовку прошлого месяца «Детройт» вчистую провалил, потерпев четыре поражения подряд, включая потерю одного балла в игре с «Вашингтоном» — одним из прямых конкурентов (3:4 ОТ).

    Первые апрельские дни команда Дерека Лалонда встретила как полагается, разделавшись в гостях с «Тампой-Бэй» (4:2). Но уже в следующем матче — последнем на текущий момент — «Ред Уингз» уступили «Рейнджерс» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Майкл Расмуссен и Вилле Хуссо.

    Состояние команды: «Детройт», несмотря на все свои неудачи, остается реальным претендентом на выход в плей-офф, однако на финише сезона «Ред Уингз» необходимо прибавлять, чтобы справиться с сумасшедшей конкуренцией.

    «Баффало»

    Турнирное положение: От вышеупомянутой компании «Филадельфия» — «Детройт» — «Вашингтон» — «Питтсбург» команда, представляющая Нью-Йорк, незначительно отстала, тем не менее ее шансы на попадание в следующий раунд сохраняются.

    В 77 встречах «Баффало» набрал 79 очков, с которыми занимает 12-ю строчку в Восточной конференции. От зоны первой восьмерки, замыкаемой «Флайерз», «Сейбрз» отстают на 3 балла при равенстве сыгранных матчей.

    Последние матчи: Пять последних матчей «Баффало» провел в рамках домашней серии, в период которой одержал три победы и еще два раза проиграл крупно.

  • Топ-5 наиболее интригующих матчей, которые могут состояться в первом раунде плей-офф НХЛ
  • Уже в дебюте Кубка Стэнли может стать жарко
  • 04/04/2024

    • Цикл матчей в «КиБанк Центре» стартовал с поражения от «Оттавы» (2:6), за которым последовала победа над «Нью-Джерси» (5:2). Далее команда Дона Гранато уступила «Торонто» (0:3), после чего — разбила «Вашингтон» (6:2) и «Филадельфию» (4:2).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: «Сейбрз» в этой встрече не помогут Джордан Гринвэй и Маттиас Самуэльссон.

    Состояние команды: «Баффало» сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, однако на текущий момент, несмотря на точечные успехи, в списке претендентов есть более убедительные команды, которые готовы замахнуться на восьмую строчку.

    Статистика для ставок

    • Победой «Детройта» закончились три встречи из четырех последних в Мичигане

    • В двух выигранных матчах из трех последних «Детройт» громил соперников с разницей в 3 шайбы

    • «Баффало» в гостях выиграл всего трижды в девяти предыдущих встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.68, а победа «Баффало» — в 2.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

    Прогноз: Потери очков «Филадельфии» и «Вашингтона» должны рассматриваться «Детройтом» в качестве отличной возможности вернуться в зону плей-офф. Для «Ред Уингз» это станет дополнительной мотивацией в домашней игре с равным по силе и классу соперником.

    Ставка: «Детройт» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: «Детройт» и «Баффало» — два твердых середняка, которые способны выдать яркую и насыщенную в плане результативности встречу, особенно когда речь идет об очных встречах.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Тюмень — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норвич — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Котов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майнц — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Баффало» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду «Детройт» справится с «Баффало»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры