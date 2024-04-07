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    Гол Джонсона обеспечил «Металлургу» победу в 3-м матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

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    «Металлург» на чужой площадке одолел «Автомобилист» (3:2 ОТ) в 3-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В 1-м периоде матча команды обменялись голами. Сначала защитник «Металлурга» Робин Пресс открыл счет, а затем нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов сравнял счет.

    В самом начале 3-го периода «Металлурга» снова вышел вперед благодаря голу нападающего команды Дмитрия Силантьева, который оказался победным. За 48 секунд до конца 3-го отрезка встречи нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев сумел сравнять счет — 2:2.

    Команда довели дело до овертайма, где «Металлург» оказался сильнее. Победную шайбу забросил Люк Джонсон.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч.
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Пресс — 3 (Юров, Маклюков), 10:45 — 0:1. Хрипунов — 2 (Обидин, Бывальцев), 11:56 — 1:1. Силантьев — 3 (Канцеров), 42:24 — 1:2. Романцев — 3 (Трямкин, Да Коста), 59:12 — 2:2. Джонсон — 4 (Карпов, Акользин), 62:36 — 2:3Вратари: Аликин (57:57 — 59:12) — НабоковБроски: 36 (9+7+17+3) — 31 (12+10+7+2)Штраф: 4 — 4Счет в серии: 1 — 2

    После этого матча «Металлург» повел в серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1. Следующий поединок состоится 9-го апреля в Екатеринбурге.

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