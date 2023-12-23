«Нефтехимик» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

На голы Дмитрия Рашевского, Павла Кудрявцева и Даниила Пыленкова гости ответили точными бросками Никиты Сетдикова и Андрея Белозерова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сетдиков — 7 (Бикмуллин, Сидоров), 11:32 — 1:0. Белозеров — 13 (Хлыстов), 12:52 — 2:0. Рашевский — 17 (Уил, Малышев), 16:09 — 2:1. Кудрявцев — 8 (Гусев, Пыленков), 33:23 — 2:2. Пыленков — 4 (О`Делл, Уил), 64:40 — 2:3Вратари: Тихомиров — МоторыгинШтраф: 8 — 6Броски: 27 (7+8+10+2) — 39 (18+10+9+2)
После этого матча «Динамо» возглавило таблицу Западной конференции (62 очка), «Нефтехимик» остался на 10-м месте на Востоке (38 баллов).