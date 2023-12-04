ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс» в матче с «Ладой»СКА по-прежнему не проигрывает, «Ак Барс» выбирается из кризиса, лидеры конференций теряют очки
  • 21:34
    • Гол Тюкавина обеспечил «Динамо» победу над «Рубином» в матче РПЛ
  • 18:59
    • «Авангард» в волевом стиле обыграл «Амур»
  • 17:08
    • В РПЛ заявили, что 18-й тур перенесен не будет
    Все новости спорта

    Кравец высказался о победе «Авангарда» в матче с «Амуром»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Амур
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Равная игра все три периода. Хотелось бы играть в атаке так, как начали в третьем периоде играть, а в обороне — как в первом и втором отрезках, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме большинства.

    В третьем же периоде пропустили три очень острые контратаки, и сохранил нас в игре Илья Проскуряков. Сегодня он, действительно, 80% победы. Самое главное — победа. Бывают такие матчи. Надо собрать последние силы, одна игра до перерыва, чтобы был запас очков и запас хорошего настроения.

    Вряд ли можно говорить об усталости. У нас были выходные, хорошее восстановление. Да и все команды в одинаковых условиях. Здесь больше дело в настрое на игру, иногда нам кажется, что мы на голом мастерстве можем кого-то обыграть.

  • СКА по-прежнему не проигрывает, «Ак Барс» выбирается из кризиса, лидеры конференций теряют очки
  • КХЛ 2023/24: обзор 13-й игровой недели
  • Сегодня

    • Да, у нас есть мастерство у многих, но без движения, без скорости, без хорошей работы результата не добиться», — передаёт слова Кравеца Чемпионат.

    После победу над «Амуром» «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 53-ю баллами. В следующем матче омичи встретятся сыграют с «Барысом» 5-го декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Четвертый подряд матч «Рейнджерс» закончат без потери очков
  • «Оттава» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валвейк — Аякс
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Завтра в 23:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие