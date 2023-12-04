Кравец высказался о победе «Авангарда» в матче с «Амуром»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2).

«Равная игра все три периода. Хотелось бы играть в атаке так, как начали в третьем периоде играть, а в обороне — как в первом и втором отрезках, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме большинства.

В третьем же периоде пропустили три очень острые контратаки, и сохранил нас в игре Илья Проскуряков. Сегодня он, действительно, 80% победы. Самое главное — победа. Бывают такие матчи. Надо собрать последние силы, одна игра до перерыва, чтобы был запас очков и запас хорошего настроения.

Вряд ли можно говорить об усталости. У нас были выходные, хорошее восстановление. Да и все команды в одинаковых условиях. Здесь больше дело в настрое на игру, иногда нам кажется, что мы на голом мастерстве можем кого-то обыграть.

Да, у нас есть мастерство у многих, но без движения, без скорости, без хорошей работы результата не добиться», — передаёт слова Кравеца Чемпионат.

После победу над «Амуром» «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 53-ю баллами. В следующем матче омичи встретятся сыграют с «Барысом» 5-го декабря.