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    «Авангард» в волевом стиле обыграл «Амур»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома обыграл «Амур» со счетом 2:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Победу омичам принесли шайбы Рида Буше и Владимира Ткачева. Единственный гол гостей на счету Ивана Мищенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Мищенко — 2 (бол., Рылов), 31:16 — 0:1. Буше — 28 (Шарипзянов, Ткачев), 44:26 — 1:1. Ткачев — 15 (Буше, Гуляев), 49:10 — 2:1Вратари: Проскуряков — Бобков (58:47)Штраф: 11 — 8Броски: 29 (12+6+11) — 28 (11+10+7)

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    «Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке.

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