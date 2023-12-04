«Авангард» в волевом стиле обыграл «Амур»

«Авангард» Фото: globallookpress.com
Победу омичам принесли шайбы Рида Буше и Владимира Ткачева. Единственный гол гостей на счету Ивана Мищенко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мищенко — 2 (бол., Рылов), 31:16 — 0:1. Буше — 28 (Шарипзянов, Ткачев), 44:26 — 1:1. Ткачев — 15 (Буше, Гуляев), 49:10 — 2:1Вратари: Проскуряков — Бобков (58:47)Штраф: 11 — 8Броски: 29 (12+6+11) — 28 (11+10+7)
«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке.