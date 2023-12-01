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    «Амур» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

    «Амур» — «Динамо» Минск: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Динамо Минск
    «Амур» на своей площадке одержал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
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    «Амур»

    В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Капустин и Кирилл Панюков в большинстве.

    Единственный гол «Динамо» записал на свой счет Роман Горбунов, также реализовав лишнего.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Амур» — «Динамо» Минск 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
    Голы: Капустин — 7 (Коршков, Мищенко), 00:44 — 1:0. Панюков — 1 (бол. Мищенко, Рылов), 25:32 — 2:0. Горбунов — 10 (Хэмилтон), 41:33 — 2:1Вратари: Бобков — КолосовБроски: 24 (7+10+7) — 31 (11+9+11)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. Минское «Динамо» — на 8-й позиции Запада (34 балла).

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