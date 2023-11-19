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    «Витязь» на выезде переиграл «Северсталь»

    «Северсталь» — «Витязь»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в домашнем матче проиграла «Витязю» со счетом 3:5.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    За гостей забили Владислав Цицюра, Иван Савчик, Скотт Уилсон, Иван Ежов и Александр Дарьин, а за хозяев — Иван Подшивалов, Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
    Голы: Цицюра — 4 (бол., Дарьин, Рой), 5:57 — 0:1. Савчик — 6 (мен., Ежов, Педан), 12:01 — 0:2. Подшивалов — 3 (Жабреев, Давыдов), 13:44 — 1:2. Коростелев — 12 (бол., Степанов, Буренов), 26:42 — 2:2. Уилсон — 9 (Барак, Рой), 33:28 — 2:3. Пилипенко — 17 (бол., Ярош, Аймурзин), 52:25 — 3:3. Ежов — 2 (мен., Рой), 54:14 — 3:4. Дарьин — 3 (бол., Уилсон, Рой), 58:20 — 3:5Вратари: Шостак — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 31 (5+11+15) — 29 (13+9+7)

    «Северсталь» после 32 матчей с 33 баллами занимает 7-е место в Западной конференции. «Витязь» с 28 очками в 34 играх идет на 10-й строчке.

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