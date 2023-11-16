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    Разин: В Новосибирске всегда тяжело играть, шикарная поддержка болельщиков

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в Новосибирске.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Здесь всегда тяжело играть, шикарная поддержка болельщиков. Плюс у нас вчера был трансатлантический перелёт: из одного часового пояса вылетели и прилетели вечером поздно. Было тяжеловато. Победа тяжёлая, но победа есть победа.

    Отсутствие Мозякина на выезде? У него дела со своей академией, плюс у него семейные хорошие дела, не знаю, можно или нельзя говорить. У него шесть детей. Скоро будет семь, прям скоро.

    Мозякин — помощник на полставки? На счёт полставки это не у меня надо спрашивать. Но то, что он нам помогает, не забросив свои дела, которые у него были, это всё остаётся. Может быть, он после Нового года будет с нами ездить, всё это от его возможностей и желания. От возможностей, потому что желание у него есть.

    Непохожая игра на прошлые встречи с "Сибирью"? Во-первых, соперник уже давно дома находится и в хорошей форме. У нас вчера был очень тяжёлый перелёт. Не было контратак — прошлая встреча с нами стала для "Сибири" четвёртой игрой на выезде, тоже тяжело играть. Поэтому мы их подлавливали. Игра раскрылась, счёт позволял. Сегодня счёт был скользкий, маленький, соперники больше уделяли внимания обороне и старались не пропускать контратаки.

    Гребёнкин пятый матч без очков? Совокупность причин. Те игры, когда он хет-трики забивал, он выходил в первом звене и в подсознании психологически было легче. Сейчас он в четвёртом звене. Никита не набирает очков, хотя моменты есть в каждой игре и сегодня были моменты. Я бы всё это на фарт больше свалил, а не на то, что он не в хорошей форме.

    Сегодня сыграл Загидулин? На данный момент у нас решает тренер по вратарям, кого поставить. Он с ними общается, видит, кто в какой форме находится. Считаю, что сегодня мы угадали с вратарём.

    Повреждение Паливко? Там без операции. Но восстановление длительное, и до Матча звёзд он точно не выйдет», — цитирует Разина «Чемпионат».

    В следующем матче «Сибирь» будет играть на выезде с «Куньлунем», а «Металлург» примет дома «Барыс».

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