Мартемьянов о поражении «Амура»: В обороне мы сыграли не так, как мы хотим

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3).

«Соперник нас взял той же самой игрой, которой мы вчера их взяли. Вчера мы много эмоций отдали. То, что мы играли плохо, я не сказал бы, но концентрации у парней явно не хватало, есть претензии к нападающим при завершении атаки, очень много ошибок в средней зоне именно от них идёт.

Ну и в обороне мы сыграли не так, как мы хотим, чтобы играла команда. Настрой соперника был виден, что играли очень просто, это стратегия двух матчей, практически без ошибок — вход-бросок.

Вбрасывания мы вчистую проиграли сегодня. У нас единственный центральный нападающий, который может делать это… (регулярно выигрывать вбрасывания). Я думаю, что счёт по игре», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Амура».

После поражения от «Автомобилиста» хабаровчане занимают 10-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. В следующем матче «Амур» сыграет с «Торпедо» 12-го ноября.