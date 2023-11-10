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    «Автомобилист» взял реванш у «Амура»

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    «Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Стефан Да Коста
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    Стефан Да Коста

    Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбургской команды.

    Ворота хозяев дважды поразил Степан Хрипунов. Автором победной шайбы стал французский форвард гостей Стефан Да Коста.

    У «Амура» отличились Кирилл Слепец и Ян Дрозг.

    В четверг, 9 ноября, «Амур» выиграл у «Автомобилиста» на своем льду со счетом 5:1.

    «Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» находится на десятой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Хрипунов — 4 (Трямкин, Волк), 4:37 — 0:1. Слепец — 3 (Кулик, Гиздатуллин), 30:30 — 1:1. Хрипунов — 5 (Мэйсек, Воробьев), 36:22 — 1:2. Дрозг — 3 (Брынцев, Шевченко), 39:19 — 2:2. Да Коста — 5 (Воробьев, Блэкер), 47:02 — 2:3Вратари: Лозебников (59:41) — ГалкинШтраф: 6 — 6Броски: 25 (9+10+6) — 38 (16+10+12)
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