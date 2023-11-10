«Автомобилист» взял реванш у «Амура»

Стефан Да Коста Фото: globallookpress.com
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбургской команды.
Ворота хозяев дважды поразил Степан Хрипунов. Автором победной шайбы стал французский форвард гостей Стефан Да Коста.
У «Амура» отличились Кирилл Слепец и Ян Дрозг.
В четверг, 9 ноября, «Амур» выиграл у «Автомобилиста» на своем льду со счетом 5:1.
«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» находится на десятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Хрипунов — 4 (Трямкин, Волк), 4:37 — 0:1. Слепец — 3 (Кулик, Гиздатуллин), 30:30 — 1:1. Хрипунов — 5 (Мэйсек, Воробьев), 36:22 — 1:2. Дрозг — 3 (Брынцев, Шевченко), 39:19 — 2:2. Да Коста — 5 (Воробьев, Блэкер), 47:02 — 2:3Вратари: Лозебников (59:41) — ГалкинШтраф: 6 — 6Броски: 25 (9+10+6) — 38 (16+10+12)