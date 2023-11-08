Немировски о поражении «Сибири»: Сразу допустили пару ошибок, а затем полностью отдали инициативу сопернику

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:6).

«Мы проиграли сегодня игру в первом периоде. Не совсем плохо начали, хорошо начали большинство, но пропустили этот момент и сразу допустили пару ошибок, а затем полностью отдали инициативу сопернику.

Пытались как-то вытащить игру, но не каждую игру можно вытащить, нам надо лучше играть первые периоды. Сейчас хороший разговор был с ребятами. Нам надо чуть-чуть поработать и готовиться на следующий матч дома.

Костин доиграл до конца матча, можно было его заменить, почему не сделали этого? Красоткин играл много игр. Думали, что Костину будет выгоднее бороться через это, стать сильнее, несмотря на то, сколько он пропустил.

Поменять вратаря очень легко. Здесь он сам должен концентрацию себе обратно вернуть. Где-то команда должна ему помогать.

В последних матчах "Сибирь" пропускала первой, потом бросалась в погоню, в этом какая-то системность есть, что не задаются первые отрезки? Сегодня первой отрезок мы играли в зоне соперника. Другая игра, нежели в прошлом матче с "Автомобилистом", там всё было в одну сторону.

Пропустили в большинстве и допустили ошибку в моменте со второй шайбой. Очень ненужные удаления и эти моменты… А так, была другая игра. Пытались это изменить и начали нормально, но пропустить в большинстве — большой удар. Так нельзя. Конечно, показали характер и не сдавались дальше», — цитирует Немировски официальный сайт «Сибири».

После поражения в матче с «Металлургом» команда из Новосибирска занимает 9-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В следующем матче «Сибирь» сыграет 10-го ноября с «Локомотивом».