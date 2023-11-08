«Металлург» — «Сибирь»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 6:3.

На дубль Дениса Зернова и голы Люка Джонса, Никиты Михайлиса, Семена Кошелева и Егора Яковлева гости ответили точными бросками Георгия Белоусова, Владимира Бутузова и Егора Спиридонова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) Голы: Зернов — 9 (мен., Гололобов, Карпов), 6:28 — 1:0. Зернов — 10 (бол., Кошелев), 10:52 — 2:0. Джонсон — 4 (бол., Пресс, Юров), 14:19 — 3:0. Михайлис — 6 (Юров, Пресс), 21:41 — 4:0. Белоусов — 3 (Бутузов, Костин), 33:34 — 4:1. Кошелев — 4 (бол., Карпов, Яковлев), 34:51 — 5:1. Бутузов — 8 (Прохоркин), 39:04 — 5:2. Спиридонов — 1 (И. Климович, Ахияров), 47:29 — 5:3. Яковлев — 2, 54:13 — 6:3Вратари: Набоков — КостинШтраф: 10 — 8Броски: 31 (9+13+9) — 41 (12+14+15)

«Металлург» набрал 38 очков в 29 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 29 очками в 28 играх идет на 9-й строчке.